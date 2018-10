PRZEPIS na kremową zupę fit z prażonymi nasionami

Składniki (4-6 porcji):

• 1 brokuł (standardowa waga 500 g)

• 250 g szpinaku mrożonego

• 1 średnia cukinia zielona

• 3 średnie ziemniaki

• 1/2 średniej cebuli

• 1 ząbek czosnku

• nasiona słonecznika Kresto

• nasiona dyni Kresto

• 2 łyżki oleju Rapso

• jogurt grecki (opcjonalnie)

• sól

• pieprz

• sos sojowy (opcjonalnie)

• 4 listki laurowe

• 6 nasionek ziela angielskiego

• cząber (najlepiej świeży) do smaku

• kilka kosteczek chudego bekonu (opcjonalnie)

Przygotowanie

1. Ziemniaki obieramy i kroimy w drobną kostkę. W garnku z grubym (nieprzywierającym) dnem rozgrzewamy olej Rapso i na średnim ogniu lekko podpiekamy ziemniaki wraz z liśćmi laurowymi i zielem angielskim. Dodajemy pokrojoną w kostkę cebulę, czosnek oraz 2 łyżki nasion słonecznika. Całość smażymy kilka minut, aż do zeszklenia się cebuli. Wyciągamy liście laurowe oraz ziele angielskie.

2. Brokuła myjemy, kroimy i przekładamy do garnka z ziemniakami. Dodajemy pokrojoną cukinię (jeśli trzeba to usuwamy nasiona) oraz szpinak. Zalewamy wrzątkiem tak, aby praktycznie w całość zanurzyć warzywa. Garnek przykrywamy i gotujemy zawartość do czasu uzyskania odpowiedniej miękkości warzyw (ok. 10-12 minut).

3. Dodajemy cząber i całość blendujemy. Doprawiamy do smaku. Jeżeli zupa wydaje się być zbyt gęsta, można ją rozcieńczyć ewentualnie wodą.

4. Łyżkę nasion słonecznika, nasion dyni oraz kilka kosteczek bekonu delikatnie podsmażamy.

5. Zupę podajemy wraz z nasionami i bekonem oraz ewentualnie kleksem jogurtu greckiego.