PRZEPIS na piernik z marchwi

Składniki:

• 1 opakowanie Piernika Duża Blacha Delecta

• 3 jaja

• 175 ml wody

• 250 g margaryny

• 2 szklanki marchwi startej na małych oczkach, odciśniętej z nadmiaru soku

• 100 g płatków migdałowych Bakalland

• 50 g rodzynek Bakalland

• cukier puder

Przygotowanie

Dno okrągłej formy o średnicy 25 cm wykładamy papierem do pieczenia, a boki smarujemy masłem.

Piekarnik nagrzewamy do temperatury 200°C (bez termoobiegu). Zawartość torebki z ciastem miksujemy z wodą, jajami i margaryną. Pod koniec miksowania dodajemy marchew, migdały i rodzynki – całość dokładnie mieszamy, do połączenia wszystkich składników. Masę przelewamy do foremki i pieczemy najpierw przez 10 minut w temperaturze 200°C, a następnie 30 minut w 180°C. Gotowy, wystudzony piernik posypujemy cukrem pudrem. Zdrowo i smacznie, mniam!