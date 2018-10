Istnieje sporo przepisów, których wykonanie zajmuje niewiele więcej czasu, a sam posiłek jest zdecydowanie smaczniejszy i efektowniejszy. Uśmiechasz się na samą myśl o takich daniach? W takim razie koniecznie sprawdź to poniżej!

PRZEPIS na parówki zapiekane z pieczarkami i serem

Składniki:

• Jedno opakowanie parówek (np. Dobropolanki JBB Bałdyga)

• 200 g pieczarek

• 1 cebula

• 150 g sera żółtego

• Oliwa

• Sól i pieprz

Przygotowanie

Oczyszczone pieczarki ścieramy na tarce o grubych oczkach. Na oliwie podsmażamy pokrojoną w kostkę cebulę. Dodajemy pieczarki i doprawiamy solą oraz pieprzem. Smażymy do momentu odparowania wody. Parówki nacinamy i faszerujemy pieczarkami. Posypujemy startym żółtym serem. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do temp. 190°C i zapiekamy przez około 20 minut.