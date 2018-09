O co w tym chodzi? Bowl food, jak sama nazwa wskazuje, to miska wypełniona po brzegi zdrowymi smakołykami. Ten trend, który na rynku kulinarnym utrzymuje się już od kilku sezonów, dotarł również na polskie stoły. Niektóre restauracje już proponują gościom miseczkowe menu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby własnoręcznie przygotować je we własnej kuchni.

I właśnie takich domowych eksperymentów z bowl food dotyczy książka "BowlLove" przygotowana przez Davida Beza. To popularny kulinarny bloger, który jest prawdziwym ambasadorem zdrowego żywienia. Jego wcześniejsze propozycje, czyli książki "SałatLove" i "ŚniadanLove" stały się bestsellerami również na polskim rynku. Niedawno Bez otworzył swoją niewielką restaurację w Londynie – Neal’s Yard. A dla tych, którzy nie wybierają się w podróż do stolicy Wielkiej Brytanii przygotował kilkanaście bardzo ciekawych przepisów.

Przepisy podzielone są na dwie części. Jedne to z miski na sucho, drugie na mokro. Wszystkie rzecz jasna skomponowane według wzorca na "bowl food". Te na mokro składają się z sycącej bazy (kasze, makarony), warzyw, białka w postaci mięsa, jajka, serów, strączków albo orzechów oraz toppingu, czyli składnika, który dodaje misce smaku np. kiszonych warzyw, marynaty, czy prażonych nasion. Smak uzupełniają też świeże zioła oraz płyn, czyli bulion albo krem. Miski na sucho to z kolei takie wydanie "bowl", w którym płyn zostaje zastąpiony sosem np. sałatkowym dressingiem lub humusem, guacamole albo pesto.

Bez przedstawia propozycje zarówno dla mięsożerców, jak i wegan, wegetarian a nawet peskatarian, czyli tych, którzy jedzą ryby i owoce morza. Wśród propozycji można znaleźć miski bardziej klasyczne jak pomidorowe gazpacho z ogórkiem i awokado, czy czerwony ryż z papryką, kurczakiem i mlekiem kokosowym albo ogórek, papryka, oliwki i jogurt. Są też wersje bardziej oryginalne jak płatki owsiane z burakiem, rzodkiewką i sosem tahini, czy ryż, kiełbasa, ogórek, rzodkiewka i kim chi lub makrela, słodki ziemniak i jarmuż. Na początku książki Bez wyjaśnia "anatomię" bowl food dzięki której danie będzie zawsze odpowiednio i zdrowo skomponowane.

"BowlLove", David Bez, wydawnictwo Buchmann, cena 39,99 zł.