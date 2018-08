PRZEPIS na quiche z brokułów

Składniki:

• 500g brokułów

• 8 jaj

• 150g jogurtu

• szczypta soli i pieprzu

• szczypta czosnku w proszku

• 150g sera cheddar

Przygotowanie

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Ugotowane wcześniej brokuły rozdrobnij w blenderze kielichowym. W dużej misce wymieszaj brokuły, jajka, jogurt, czosnek pieprz i sól do smaku, a następnie dodaj cheddar. Przelej do przygotowanej wcześniej formy i piecz przez 25 -30 minut. Podawaj ciepłe!