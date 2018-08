Zasada jest prosta. Dania główne, dodatki, zupy, sałatki i przekąski, a więc tematyka poszczególnych rozdziałów w "Naturalnie i zdrowo", są potrawami niewymagającymi skomplikowanych technik gotowania, a składniki do ich przygotowania można znaleźć w sklepie na rogu.

Sarah Britton, która dwa lata temu przygotowała książkę "My New Roots", wraca nie tylko z nowymi pomysłami, ale narzuca sobie pewne ramy. Potrawy mają być nie tylko w miarę tanie i możliwe do przygotowania zarówno przez tych o grubym, jak i nieco chudszym portfelu, ale też do zmodyfikowania przez kolejne dni tygodnia. Dużym, jak nie największym, plusem tej książki są sugestie, które mówią, co można zrobić z resztkami danego dania lub nadwyżką składników potrzebnych do jego przygotowania.

Ten zabieg nie jest zresztą przypadkowy. To sposób na to aby obiad, czy kolacja był szybki do przygotowania i nie sprawiał zbyt wielu trudności. Potrawy są grillowane, pieczone i zapiekane, ale nie brakuje tu również takich technik ich przygotowywania jak marynowanie, macerowanie, czy prażenie.

W pięciu rozdziałach zatytułowanych "Pyszne zupy", "Okazałe sałatki", "Sycące dania", "Proste przystawki i małe co nieco" oraz "Przekąski wytrawne i słodkie" znaleźć można przepisy na każdą porę roku. Każdy z nich został opisany tak aby mógł z niego skorzystać weganin, witarianin, osoby na diecie bezglutenowej, czy bezzbożowej.

Jeśli, więc z zupy imbirowo-grochowej zostanie nam trochę imbiru, można zrobić marchew macerowaną w imbirze. Sałatkę ze szmaragdowego ogrodu, można wykorzystać w tęczowym humusie a z polenty z buraczanymi wstążkami i pesto z rukoli, resztki tego drugiego śmiało położyć na kanapki z chleba razowego i przykryć jajkiem sadzonym. To na co szczególnie warto zwrócić uwagę, to wege desery a wśród nich muffiny batatowo-daktylowe, ostre arbuzowe lody na patyku z mojito, czy przenośne ciasto kokosowo-borówkowe z kardamonem.

Sarah Britton udowadnia, że można gotować ciekawie, oryginalnie i szybko, a nie w pocie czoła , traktując sztukę kulinarną jako drogę przez mękę.

Sarah Britton jest uznaną dietetyczką holistyczną (CNP), pisarką i fotografką. Stworzyła niezwykle popularnego bloga kulinarnego mynewroots.org, który ma ponad dwa miliony odsłon miesięcznie i odwiedzają go czytelnicy z całego świata. W 2014 roku dostał nagrodę dla najlepszego bloga kulinarnego od magazynu „Saveur”. Rok później wydała książkę My New Roots, która ukazała się w Marginesach w 2016 roku.

Sarah wystąpiła w TedTalks, prowadzi seminaria z żywienia i warsztaty w całej Ameryce Północnej i Europie, brała udział w licznych projektach kulinarnych, a także pojawiała się w wielu czasopismach, takich jak „O” Oprah Winfrey czy „Whole Living”. Sarah, po kilku latach mieszkania w Kopenhadze, wraz z mężem i synem wróciła do Kanady.