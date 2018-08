Redakcja Dziennik.pl

Dawno temu ogórki kisiło się w wielkich dębowych beczkach, które następnie zanurzano po brzegi w studni lub stawie. Tylko w taki sposób można było wtedy osiągnąć temp. 3-4 stopni C., uznawaną za idealną dla procesu fermentacji. Dziś na szczęście ogórki kisimy w wygodnych szklanych słojach lub glinianych garnkach, jeśli robimy małosolne. Przechowujemy nadal w ciemnych zimnych miejscach, najlepiej w piwnicy.

Choć PRZEPIS na ogórki kiszone jest prosty, to warto znać kilka sposobów, które pomogą uzyskać efekt idealnie chrupkich i aromatycznych ogórków kiszonych.

5 sposób na idealne ogórki kiszone:

1. Wybieraj ogórki jak najmniejsze i jak najbardziej równe. To ułatwi układanie ich w słoiku. Sprawdź także czy ogórki są twarde i jędrne.

2. Ogórki kupuj rano. Im wcześniej tym lepiej. Najlepsze do kiszenia ogórki są te zerwane maks. 7 godzin wcześniej. Największą szanse na takie ogórki masz jeśli wybierzesz się na najbliższy targ kupisz je bezpośrednio od rolników.

3. Najlepsze do kiszenia są słoiki litrowe. Sprawdź, czy nie mają wyszczerbionych brzegów i dokładnie je umyj. Zakrętki także muszą być czyste i bez uszkodzeń.

4. Ogórki lubią ścisk. Układaj je pionowo i bardzo blisko siebie. Im bardziej ciasno tym lepiej. Przerwy wypełniaj czosnkiem, chrzanem i koprem.

5. Jeśli korzystasz z gotowych mieszanek przypraw do kwaszonych ogórków, koniecznie wybieraj te bez glutaminianu sodu.

PRZEPIS na ogórki kiszone

Składniki:

• Ogórki gruntowe

• Koper włoski

• Chrzan

• Czosnek

• Woda

• Sól

• Mieszanka przypraw do ogórków kwaszonych Appetita

Przygotowanie

Umyte ogórki układamy pionowo w słoikach. Do każdego litrowego słoika między ogórkami układamy 2-3 ząbki czosnku, kawałek chrzanu i gałązkę kopru. Zalewę przygotowujemy w osobnym garnku, do którego wlewamy wodę, dosypujemy 1 dużą łyżkę soli na litr wody. Żeby wzbogacić smak ogórków dodajemy gotową mieszankę przypraw do kwaszonych ogórków, najlepiej taką bez dodatku glutaminianu sodu. Po zagotowaniu wlewamy do słoików tak żeby przykryć wszystkie ogórki. Zamykamy słoje i przenosimy je w zaciemnione i chłodne miejsce.