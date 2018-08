Redakcja Dziennik.pl

PRZEPIS na ciastka fasoli z sezamem

Składniki:

• Puszka czerwonej fasoli marki Sandra

• 1,5 łyżki kakao

• Jajko

• 1,5 tabliczki gorzkiej czekolady

• Sezam

• Ulubione orzechy

• 50 g cukru

Przygotowanie

Fasolę odcedzamy i płuczemy w zimnej wodzie. Suszymy ręcznikiem papierowym. Blendujemy razem kakao i cukrem na jednolitą masę. Jedną tabliczkę czekolady rozpuszczamy w kąpieli wodnej, pozostałą połowę kroimy w grubszą kostkę. Do masy fasolowej dodajemy jajko, sezam, pokruszone orzechy i rozpuszczoną czekoladę. Dokładnie mieszamy. Formujemy ciasteczka, które posypujemy pokruszoną czekoladą. Pieczemy ok. 15- 20 minut w 180°C. Odstawiamy do ostygnięcia (w tym czasie ciastka jeszcze stężeją).