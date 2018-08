Redakcja Dziennik.pl

PRZEPIS na brownie z fasoli

Bardzo popularne w ostatnich latach ciasto czekoladowe z fasoli. Bez mąki i cukru – idealne dla osób na diecie oraz ograniczających te składniki.

Składniki:

• Fasola czerwona w puszce marki Sandra

• Dojrzały banan

• 2 jajka

• 2 łyżki oleju kokosowego

• 2 łyżki gorzkiego kakao

• Łyżeczka proszku do pieczenia

• Łyżka miodu

Przygotowanie

Fasolę odcedzamy i dokładnie płuczemy w zimnej wodzie. Osuszamy ręcznikiem papierowym. Wszystkie składniki dokładnie blendujemy na jednolitą masę. Przekładamy do formy do ciasta i pieczemy ok. 50 minut. Po upieczeniu ciasto może mieć jeszcze lepką formę, dlatego należy je odstawić do ostudzenia.