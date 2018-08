Redakcja Dziennik.pl

PRZEPIS na tartę migdałową z owocami

Składniki:

• 200 g migdałów tartych BackMit

• 1 opakowanie ciasta francuskiego

• 500 ml sera mascarpone (schłodzony przez noc)

• 1 opakowanie budyniu waniliowego z cukrem

• mleko

• owoce sezonowe (ok. 500 g)

• cukier puder (opcjonalnie)

Przygotowanie

1. Budyń gotujemy w połowie porcji mleka zalecanej przez producenta. W ten sposób uzyskamy bardzo gęstą pulpę. Studzimy, najlepiej przez noc w lodówce.

2. Tarte migdały wysypujemy na dużą, rozgrzaną patelnię. Cały czas mieszając, doprowadzamy do ich lekkiego zbrązowienia. Studzimy, najlepiej przez noc w lodówce.

3. Formę do tarty wykładamy ciastem francuskim. Formujemy go na papierze do pieczenia i obciążamy np. fasolą, ciecierzycą, czy przeznaczonymi do tego specjalnymi kuleczkami.

4. Ciasto pieczemy według zaleceń producenta. Po wyjęciu z piekarnika usuwamy obciążenie i studzimy ciasto.

5. Ser mascarpone wykładamy do misy miksera, dodajemy pulpę budyniową i ubijamy powoli, stopniowo zwiększając obroty miksera.

6. Do ubitej masy dodajemy tarte migdały i dokładnie mieszamy.

7. Wykładamy na ciasto masę migdałową. Na wierzch układamy umyte owoce.

8. Tartę możemy serwować od razu lub po schłodzeniu w lodówce.