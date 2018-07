Redakcja Dziennik.pl

PRZEPIS na chłodnik z awokado, ogórkiem i serkiem

Składniki (na 2 porcje):

• 2 awokado

• 4 ogórki gruntowe + 1 połówka do dekoracji

• woda

• 1 serek Almette z ogórkiem i ziołami

• cytryna

• oliwa z oliwek

• kolendra świeża

• płatki chilli

• sól

• pieprz

Przygotowanie

Obierz ogórki, przekrój wzdłuż na pół, łyżeczką wyjmij pestki. Pokrój w kostkę. Na połówce przeznaczonej do dekoracji zostaw skórkę, wyjmij pestki i pokrój w drobną kosteczkę. Awokado przekrój na pół, wyjmij pestkę, oddziel miąższ od skórki i pokrój go w kostkę. Wrzuć awokado i ogórki do blendera. Zmiksuj na gładki krem. Dolej wody, aby nie był za gęsty. Dopraw do smaku sokiem z cytryny, solą i pieprzem. Przelej do miseczek. Udekoruj wcześniej przygotowanym ogórkiem. Wymieszaj serek i za pomocą dwóch łyżeczek uformuj foremną porcję. Dodaj ją na wierzch do każdej porcji chłodnika. Posyp świeżą kolendrą, płatkami chilli i skrop oliwą. Serwuj od razu albo po schłodzeniu.