"Zioła na talerzu" to 15 barwnych historii utalentowanych kucharzy i blogerów, którzy zakochali się i miłością do smaku świeżych ziół dzielą się na kartkach jednej książki kucharskiej. Można śmiało powiedzieć, że takiej dosyć dobrze skomponowanej ekipy i prezentowanych przez nią przepisów na kulinarnym rynku wydawniczym jeszcze nie było.

Zofia Cudny, Marta Dymek, Lara Gessler, Tomek Jakubiak, Samar Khanafer, Daria Ładocha, Grzegorz Łapanowski, Marieta Marecka, Marianna Medyńska, Eliza Mórawska-Kmita, Andrzej Polan, Paweł Socha, Maia Sobczak, Jurek Sobienia i Tomek Woźniak – to nazwiska całej piętnastki. Każdy z nich dostaje "pod opiekę" jedno aromatyczne zioło i bazując na nim dzieli się swoim przepisem oraz historią miłości do konkretnej zieleniny.

I tak Tomasz Jakubiak porównuje tajską bazylię do relacji z teściową, u Andrzeja Polana szczaw przywołuje wspomnienia z dzieciństwa, a majeranek u Grzegorza Łapanowskiego budzi patriotyczne uczucia. W większości przepisów zioła występują w ciekawych, dosyć oryginalnych odsłonach jak chociażby u Jurka Sobieniaka, który melisę zamiast w deserze wykorzystuje do upieczenia kurczaka w porach z morelami, czy u Lary Gessler, która oregano dodaje nie do sosu, ale maślanych ciastek, a Marta Dymek lubczyk dorzuca do domowego ketchupy, którego produkcja ruszy już za chwilę w niejednej kuchni.

"Zioła na talerzu" to 75 przepisów zarówno na zupy, sałatki, dania jednogarnkowe, wypieki słodkie i wytrawne jak wieniec z pietruszką według pomysłu Zofii Cudny, czy napoje jak chociażby wzmacniający odporność napar jabłkowy z imbirem, kurkumą, cynamonem, gałką, czerwonym pieprzem i rozmarynem autorstwa Mai Sobczak. Na końcu książki znalazły się informacje na temat właściwości leczniczych ziół a każdy rozdział zaczyna się od informacji na temat najlepszych połączeń danej rośliny z warzywami, owocami, mięsem, rybami i nabiałem. Wiele z nich przełamuje utarte schematy i udowadnia, że są z nich naprawdę "niezłe ziółka".