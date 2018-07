Redakcja Dziennik.pl

Gotowe nachosy i chipsy to bardzo niezdrowa przekąska – tłusta i kaloryczna. Jeśli mimo wszystko nie potrafimy sobie ich odmówić, to lepiej jest przygotować domowe nachosy z tortilli, które zjedzone w towarzystwie dipu pomidorowego będą o wiele lepszą alternatywą.

PRZEPIS na domowe nachos (zamiast chipsów)

Składniki:

• Tortilla pszenna marki Sandra

• Łyżeczka oliwy

• Pomidorki koktajlowe

• Papryczka jalapeno

• Sól, pieprz

Przygotowanie

Tortillę smarujemy odrobiną oliwy i kroimy na trójkąty. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180°C i z włączonym termoobiegiem przez ok. 7 minut z każdej strony. Warzywa myjemy i kroimy w drobną kostkę. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku.