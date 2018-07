PRZEPIS na chłodnik z kukurydzy

Składniki:

• 3 puszki kukurydzy marki Sandra

• 1 mała cebula

• Ząbek czosnku

• 1/3 szklanki śmietanki 36%

• ¼ szklanki białego, wytrawnego wina (opcjonalnie)

• Łyżka masła

• Sól, pieprz do smaku

• Szczypiorek

Przygotowanie

Kukurydzę odsączamy (odkładamy dwie łyżki kukurydzy do dekoracji). Cebulę kroimy w drobną kostkę, a czosnek przeciskamy przez praskę. Wszystko podsmażamy na maśle. Dodajemy ok ½ l wody i wino. Gotujemy przez 5 minut. Studzimy i blendujemy na gładką masę. Jeśli chcemy mieć idealnie kremowy chłodnik to przecedzamy wszystko przez sito. Dodajemy śmietankę i doprawiamy solą i pieprzem. Podajemy na zimno.