PRZEPIS na deser panna cotta z rabarbarem w syropie

Składniki:

Panna cotta (3 pucharki):

• 50 g cukru drobnego Cukier Królewski

• 2 łyżeczki żelatyny

• 3 łyżki wody

• 500 ml śmietanki kremówki 36%

• 200 ml mleka

• ziarenka i skórka z 1 laski wanilii

Rabarbar w syropie:

• 50 g cukru trzcinowego Bio Cukier Królewski

• 2 łodygi rabarbaru

• 2 łyżki wody

Przygotowanie

Żelatynę zalewamy wodą, mieszamy i odstawiamy do napęcznienia.

Do garnka wlewamy śmietankę, mleko, dodajemy cukier, ziarenka oraz skórkę z wanilii. Całość zagotowujemy od czasu do czasu mieszając. Zdejmujemy z ognia, wyławiamy strąki wanilii. Żelatynę bardzo krótko podgrzewamy (tylko do ponownego rozpuszczenia), dodajemy do śmietankowej mieszanki, łączymy składniki. Rondelek wstawiamy do miski wypełnionej zimną wodą i kostkami lodu. Chłodzimy aż płyn zacznie tężeć. Od czasu do czasu mieszamy, by rozprowadzić w śmietance ziarenka wanilii.

W międzyczasie przygotowujemy rabarbar w syropie. Łodygi obieramy, kroimy na plasterki o grubości 0,5 cm. Przekładamy je do rondelka, zalewamy wodą, dodajemy cukier. Podgrzewamy przez kilka minut, aż rabarbar puści sok, a cukier się rozpuści. Studzimy.

Zgęstniałą masę śmietankową przelewamy do pucharków i wstawiamy do lodówki na kilka godzin, najlepiej na całą noc. Przed podaniem dekorujemy kawałkami rabarbaru, polewamy całość syropem.