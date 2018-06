Receptur istnieje kilka, zarówno z nadzieniem ukrytym w cieście, jak i w formie łódeczki, z wyraźnie widocznymi w środku składnikami. Dzięki drugiej metodzie zapewnimy sobie intensywniejsze doznania smakowe, gdyż wykorzystane w formie farszu produkty dodatkowo apetycznie się zarumienią. Warto pamiętać, że bogatszy aromat uzyskamy, mieszając ze sobą kilka różnych gatunków sera.

PRZEPIS na chaczapuri z serem

Składniki:

• 500 g mąki pszennej

• 1 płaska łyżeczka soli

• 50 g drożdży

• 1 płaska łyżeczka cukru

• 300 ml ciepłej wody

• 2 łyżki oleju rzepakowego

• 200 g serka topionego kremowego

• 150 g bryndzy

• 150 g sera mozzarella

• 4 łyżeczki masła

• 4 żółtka

Przygotowanie

Mąkę przesiać do miski, dodać sól i wymieszać. Wodę, cukier i drożdże połączyć, dokładnie wymieszać i wlać do mąki. Przykryć ściereczką i odstawić na 15 minut w ciepłe miejsce. Następnie dodać olej, zarobić elastyczne ciasto i ponownie odstawić na 15 minut. Po tym czasie ponownie wyrobić, uformować 4 równe kulki, przykryć folią spożywczą i odstawić do wyrośnięcia. Gdy wyrosną, z każdej porcji uformować ręcznie placki w kształcie łódki, na każdą wyłożyć miks wszystkich serów. Tak przygotowane, upiec w rozgrzanym do 280oC piekarniku przez ok. 13-14 minut (do zrumienienia ciasta). Następnie wyciągnąć, na każde Chaczapuri wyłożyć po łyżeczce masła i surowym żółtku. Tuż przed zjedzeniem wymieszać sery z żółtkiem i masłem.

Smacznego!