Ciecierzyca, znana także jako groch włoski, jest świetnym zamiennikiem mięsa. Sprawdzi się także jako dodatek do sałatek lub, po zmieleniu, jako pasta na kanapki. Daje także wiele możliwości poprawienia zdrowia, ponieważ jest pełna właściwości, które korzystnie wpływają na organizm. Ciecierzyca to bogate źródło białka, błonnika i witamin z grupy B. Ponadto, dodając ją do swojego codziennego jadłospisu, uzupełnisz niedobory witaminy K1, potasu, magnezu, fosforu i żelaza.

Jak gotować ciecierzycę?

Przygotowanie ciecierzycy jest procesem czasochłonnym, ponieważ najpierw trzeba ją namoczyć i (najlepiej) zostawić na noc, aby zwiększyła swoją objętość. Następnie należy wymienić wodę i gotować cieciorkę około godziny bez przykrycia. Warto pamiętać o zdejmowaniu „piany”, ponieważ dzięki temu możemy uzyskać lepszy smak. Na szczęście w sklepach są dostępne puszki (np. cieciorka gotowana marki Jasmeen) lub słoiki z już ugotowaną cieciorką, z której wystarczy tylko odlać zalewę.

Jakie połączenia ciecierzycy warto wypróbować?

Cieciorka sama w sobie ma bardzo łagodny smak, dlatego dodając odpowiednie składniki można nadać jej intensywności. Połączenie cieciorki z innymi warzywami (np. pomidorami, papryką, kalafiorem, szpinakiem dynią czy bakłażanem) z pewnością zachwyci podniebienia wegetarian. Zaś wśród mięsożerców sprawdzi się jako dodatek do wołowiny lub drobiu.

PRZEPIS na zupę z ciecierzycy ze szpinakiem

Składniki:

• 1 puszka gotowanej ciecierzycy (np. marki Jasmeen)

• 2 łodygi selera naciowego

• 1,7 l bulionu warzywnego

• 1 puszka pomidorów w kawałkach

• 3 ziemniaki

• 1 cebula

• 200 g świeżego szpinaku

• 4 ząbki czosnku

• imbir

• 1 łyżeczka kminu rzymskiego

• 1 łyżeczka kolendry

• sól i pieprz

• 2 łyżeczki oliwy

• gęsty jogurt



Przygotowanie

W dużym garnku smażymy posiekaną cebulę, dodajemy czosnek, imbir, seler, kmin oraz kolendrę. Smażymy około 5 minut. Następnie dodajemy jedną puszkę cieciorki, pomidory i wlewamy bulion warzywny. W tym samym czasie w garnku gotujemy ziemniaki drobno pokroje w kostkę. Część zupy miksujemy i wlewamy do tej niezmiksowanej. Doprawiamy solą i pieprzem dla smaku oraz dodajemy ugotowane ziemniaki i szpinak, gotujemy przez 15 minut na małym ogniu. Podajemy z odrobiną jogurtu naturalnego.