Dania opiekane na ruszcie często same w sobie są bardzo aromatyczne, ze względu na wykorzystanie różnego typu marynat oraz oryginalną nutę smakową, za którą odpowiada proces pieczenia nad żywym ogniem. Tym, co idealnie dopełni tak potrawy z grilla, jak i te opiekane nad ogniskiem, są domowe sosy, stanowiące znakomitą alternatywę dla klasycznej musztardy, keczupu i majonezu.

Sos słodko-kwaśny z chili

Typowe dla kuchni orientalnej połączenie kontrastujących smaków urozmaici między innymi przygotowane na grillu szaszłyki z wołowiny. Zamiast kupować gotową mieszankę, naszpikowaną konserwantami, przygotujmy własny, domowy sos – pyszny, wyrazisty i pozbawiony polepszaczy. Wystarczy zaopatrzyć się w papryczkę chili, kilka ząbków czosnku, imbir, cukier, wodę, ocet ryżowy, sól i skrobię ziemniaczaną. Przydatny będzie również blender. Sos ten wcześniej należy zagotować, aby odpowiednio zgęstniał, niemniej najlepiej smakuje na zimno.

Sos greckie tzatziki

Lekki i rześki grecki dip tzatziki na bazie jogurtu wyśmienicie smakuje zarówno z zarumienionymi warzywami, daniami mięsnymi, jak i samym pieczywem. Ponadto jest niezwykle prosty w przygotowaniu. Cała receptura polega na zmieszaniu utartych świeżych ogórków z wyciśniętym ząbkiem czosnku i jogurtem. Opcjonalnie można dodać odrobinę oliwy z oliwek oraz koperek. I gotowe! Tzatziki podajemy po schłodzeniu.

Sos kremowy i miętowy

Opcją dla smakoszy poszukujących jeszcze większego orzeźwienia jest sos z dodatkiem mięty. W tym wypadku do jogurtu dodajemy dużą garść posiekanych świeżych listków, oliwę z oliwek, sok z cytryny, sól i pieprz. Im wcześniej przed podaniem go przygotujemy, tym ostrzejszy zyska smak. W duecie z soczystym mięsem z grilla stworzy kompozycję, która zachwyci prawdziwych koneserów oryginalnych połączeń smakowych.

Dip z suszonych pomidorów

Wśród sosów pomidorowych zdecydowany prym wiedzie keczup – domowy, czy też kupiony w sklepie. Niemniej także suszone pomidory stanowią bazę dla wyjątkowo apetycznego dipu, który pozwoli pokreślić smak grillowanych potraw. Do jego przygotowania potrzebnych jest kilka suszonych pomidorów w oleju, serek śmietankowy, odrobina śmietany lub majonezu, czosnek, pieprz oraz sól. Wszystkie składniki dokładnie blendujemy. Jeśli zależy nam na bardziej śródziemnomorskim smaku możemy dodać kilka listków bazylii lub szczyptę tymianku. Ziemniaki z grilla nie będą miały sobie równych, jeśli podamy do niej tak przygotowany rarytas.

Sos duńska remulada

Gęsty i aromatyczny duński sos łączy w sobie wszystko to, co najlepsze do pieczonych, zapiekanych, smażonych, a także grillowanych dań. Aby nabrał wyjątkowo aksamitnej konsystencji, warto jego śmietanowo-majonezową bazę uzupełnić kilkoma łyżkami kremowego serka topionego. Kompozycję dopełnią kapary, czosnek, szczypiorek, pietruszka i przyprawa curry.

PRZEPIS na duńską remuladę z kremowego serka topionego

Składniki:

• 200 g serka topionego kremowego MSM Mońki

• 2 łyżki majonezu

• 2 łyżki musztardy (np. francuskiej)

• 1 łyżka kwaśnej śmietany 18%

• 2 łyżki marynowanych kaparów

• 1 ząbek czosnku

• 1 mały pęczek szczypiorku

• 5-6 gałązek natki pietruszki

• 1 płaska łyżeczka curry

• ¼ łyżeczki kurkumy

• płatki chili i ostra papryka do smaku

Wykonanie:

Do serka topionego dodać majonez, śmietanę i musztardę. Dodać również drobno posiekane kapary, czosnek, szczypior i natkę pietruszki. Doprawić do smaku przyprawami i dokładnie wymieszać.

Smacznego!