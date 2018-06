Buble tea to nietradycyjna wersja mrożonej herbaty, która znalazła zarówno fanów jak i przeciwników, sprawdź sam z którą grupą się utożsamisz. Napój na bazie mleka i herbaty z perełkami tapioki jest dostępny już w wielu miejscach. Oferowana różnorodność smaków jest zazwyczaj zależna od syropów owocowych lub soków. Jeśli spróbowana w herbaciarni sprawi, że będziesz chciała poeksperymentować z jej smakiem lub zdrowszym składem, skorzystaj z przepisu na domowe bubble tea.

PRZEPIS na domowe bubble tea

• 4 łyżki tapioki (+ok. 2 szklanki wody na jej ugotowanie)

• 125ml mleka (najlepiej zagęszczonego)

• 500ml wody

• 2 torebki herbaty English Breakfast Ahmad Tea London

• 2 łyżki miodu

• Cukier (w zależności od preferowanej słodkości)

Przygotowanie

Do wrzącej, posłodzonej wody wrzuć tapiokę. Gotuj 15 minut od momentu wypłynięcia kuleczek na wierzch (jeśli wcześniej znacznie zwiększą swoją objętość, możesz wyłączyć szybciej). Następnie odstaw na 15 minut, aby ostygły. Na koniec odcedź. W tym czasie zaparz mocną herbatę i również pozostaw do wystygnięcia. Wsyp do szklanek tapiokę, połącz herbaciany napar z mlekiem i miodem, następnie zalej perełki. Włóż szeroką słomkę i wrzuć kilka kostek lodu.

Personalizacja

Jeśli lubisz eksperymentować, to koniecznie przygotuj swoje bubble tea. Zastąp zwykła herbatę owocowym naparem. Mocząc (około 10 min) perełki tapioki przed gotowaniem w przygotowanym syropie - 2 szklanki letniej wody, 4 łyżki cukru, podczas picia cały napój będzie słodszy. Możesz skorzystać także z syropów owocowych, dzięki czemu nadasz swojemu bubble tea wyjątkowy smak. Herbata z tapioką czyli kuleczkami skrobiowymi otrzymanymi z manoku, może być nie tylko w różnych smakach, ale także kolorach- można mieszać perełki dostępne w wielu barwach. Nie zapomnij o grubych słomkach, które ułatwią wyławianie powstałych z tapioki żelek podczas picia bubble tea!