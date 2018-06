PRZEPIS na tęczowy tort z żelkami

Składniki:

• 3 opakowania Śmiejżelki Sokki Słodki Sad

• 220 g masła

• 220 g cukru

• 5 białek

• 2 łyżeczki cukru waniliowego

• 375 g mąki pszennej

• 4 łyżeczki proszku do pieczenia

• pół łyżeczki soli

• 350 ml mleka

• barwniki w żelu: żółty, pomarańczowy, niebieski, zielony, fioletowy i czerwony

• 500 g mascarpone

• 500 g śmietanki 36%

• 2-3 łyżki cukru pudru



Przygotowanie

Masło cukier i cukier waniliowy miksujemy na jasną, puszystą masę. Dalej miksując, dodajemy białka.

Mąkę, proszek do pieczenia i sól mieszamy ze sobą. Do masy maślanej dodajemy na przemian trochę suchych składników i mleka, za każdym razem mieszając całość trzepaczką.

Masę na blaty ważymy, rozdzielamy po równo do 6 miseczek i barwimy, dokładnie mieszając barwnik, żeby nie zostały smugi. Masy przelewamy do 6-ciu jednorazowych aluminiowych foremek o średnicy 22 cm. Pieczemy po 3 sztuki jednocześnie w 170 stopniach (termoobieg). Upieczone studzimy i ostrożnie wyciągamy.

Mascarpone, śmietankę i cukier puder ubijamy na sztywny krem. Na paterze układamy pierwszy blat (fioletowy) i smarujemy warstwą kremu. Czynność powtarzamy, układając blaty w kolejności: niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony. Boki i wierzch tortu również smarujemy kremem. Dekorujemy żelkami. Możemy również resztą kremu udekorować wierzch tortu, za pomocą rękawa cukierniczego i ozdobnej końcówki

Smacznego!