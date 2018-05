Szef Kuchni Restauracji Spichlerz w Zamku Topacz Krzysztof Obliński radzi, jak to zrobić, aby wydobyć z nich to, co najpyszniejsze.

Patent na białe szparagi

Białe szparagi trzeba dokładnie obrać, ponieważ mają twardą i grubą skórkę, którą trudno przerzuć. Należy je obierać od główki do dołu. Następnie zagotowujemy wodę, do której dodajemy sól i cukier (szparagi są troszkę gorzkie, cukier złagodzi tę gorycz). Do gotującej się wody wrzucamy obrane szparagi na 2 minuty (czas jest bardzo istotny). Potem wyciągamy szparagi i hartujemy je w zimnej wodzie z lodem. W ten sposób zatrzymujemy proces gotowania i szparagi pozostają jędrne. Zahartowane szparagi wrzucamy na patelnię wraz z odrobiną prawdziwego masła i lekko obsmażamy. Nie powinno trwać to dłużej niż kilka minut. Ciepłe szparagi ściągamy z patelni i jemy. Jędrne, pyszne i zdrowe!

- Szparagi polecam podawać z pomidorami i sosem holenderskim lub w formie risotto z dodatkiem słonecznika i oliwy ziołowej. To także świetny dodatek do mięs oraz warzywo, z którego możemy przygotować pyszną zupę krem – mówi Krzysztof Obliński, Szef Kuchni Restauracji Spichlerz w Zamku Topacz.