PRZEPIS na tartę z rabarbarem, musem z orzechów nerkowca i migdałami

Składniki:

• 1 opakowanie ciasta francuskiego

• 1 kilogram rabarbaru

• 200 g Orzechów nerkowca Bakalland

• 100 g Daktyli całe owoce Bakalland

• 75 g Migdałów w płatkach Bakalland

• 100 ml śmietanki kremówki

Przygotowanie

Ciasto francuskie wykładamy do formy, w której chcemy przygotować tarte i wkładamy do piekarnika. Pieczemy przez ok. 15 minut w 150 stopniach. Orzechy nerkowca i daktyle moczymy przez ok. 1 godzinę w ciepłej wodzie. Następnie odcedzamy i wszystko delikatnie blendujemy za pomocą pulsacyjnych ruchów. Na patelni podsmażamy rabarbar, aż zmięknie i dodajemy do masy z orzechów i daktyli. Całość jeszcze delikatnie blendujemy i dodajemy śmietankę. Gotową masę przekładamy do podpieczonego ciasta. Całość ozdabiamy pozostałym rabarbarem i posypujemy migdałami. Wkładamy do piekarnika na ok. 15 minut.