PRZEPIS na tartaletki szparagowe z pomidorkami koktajlowymi i pistacjami

Składniki na ciasto kruche:

• 250g mąki

• 150g masła

• 1 jajko

• szczypta soli

• szczypta tymianku

Składniki na nadzienie:

• pęczek zielonych szparagów

• 6 pomidorków koktajlowych

• 4 jajka

• 250ml śmietanki 30%

• 2 łyżki startego sera żółtego

• pęczek koperku

• 70 g Pistacji prażonych w piecu Bakalland

• pieprz i sól

Przygotowanie ciasta

Do miski przesiewamy mąkę, dodajemy pokrojone w kosteczkę masło, sól i tymianek, całość rozcieramy palcami, aż powstanie kruszonka. Dodajemy jajko i szybko ugniatamy ciasto na gładką masę. Z gotowego ciasta lepimy kulę, zawijamy ją w folię spożywczą i okładamy do lodówki na pół godziny. Foremki na mini tarty smarujemy masłem. Schłodzone ciasto rozwałkowujemy i przekładamy do foremek w ten sposób, żeby ich brzegi były również pokryte ciastem. Spody nakłuwamy widelcem i pieczemy przez 25 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni. Wyjmujemy z piekarnika i studzimy.

Przygotowanie nadzienia

Szparagi, pomidorki koktajlowe i koperek myjemy. Koperek siekamy. Odcinamy twarde końcówki szparagów i pozostałą zieloną część kroimy na 2-centymetrowe kawałki. Siekamy pistacje. W misce mieszamy jajka ze śmietaną, startym żółtym serem i przyprawami. Na ostudzonych, upieczonych spodach układamy kilka kawałków szparagów i jednego pomidorka koktajlowego. Posypujemy koperkiem i pistacjami, a następnie zalewamy przygotowaną masą jajeczną. Pieczemy przez 30 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni.