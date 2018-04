PRZEPIS na meksykański talerz rozmaitości

Składniki:

• Tortilla z pomidorami marki Sandra

• Cebula

• Pomidory krojone bez skórki marki Sandra

• Ser kozi

• Jajko

• Natka pietruszki

• Sól, pieprz do smaku

Przygotowanie

Tortillę kroimy na trójkąty i wkładamy na kilka minut do nagrzanego piekarnika. Pieczemy do momentu, aż nachosy będą chrupkie. Pomidory wrzucamy na patelnię i odparowujemy. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Nachosy wykładamy na talerz, polewamy sosem pomidorowym. Cebulę kroimy na krążki, ser kruszymy – wszystko dodajemy do nachosów. Jajko rozbijamy na patelni i trzymamy do momentu, aż białko się zetnie. Kładziemy na potrawę. Posypujemy posiekaną natką.