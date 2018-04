PRZEPIS na zupę miso z sezamem

Składniki:

• 1 opakowanie tofu

• 1 opakowanie makaronu sojowego

• 1 kg pieczarek

• 20 g wodorostów wakame

• 1 cebula dymka

• 3 łyżki pasty miso

• 2 łyżki sosu sojowego

• 200 g Sezamu Bakalland

• Pęczek szczypiorku

Przygotowanie

Do garnka wlewamy 3 litry wody, dodajemy pastę miso oraz sos sojowy. Do tak przygotowanego, podgrzanego bulionu przekładamy pieczarki w całości i gotujemy przez kilka minut. Tofu kroimy w kostkę, cebule w kawałki, a makaron gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Do miseczek rozkładamy makaron, tofu oraz cebulę, zalewamy bulionem i posypujemy szczypiorkiem oraz sezamem.