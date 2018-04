PRZEPIS na wegetariański ramen z migdałami

Składniki:

• 1 zielony ogórek

• 1 opakowanie tofu

• 1 opakowanie makaronu ryżowego

• 3 jajka

• ½ kg pieczarek

• 1 brokuł

• Pęczek szczypiorku

• Pęczek natki pietruszki

• Kiełki rzeżuchy

• 100 g Migdałów blanszowanych Bakalland

• 200 g Sezamu Bakalland

• 1 łyżeczka startego imbiru

• Olej sezamowy

• 3 łyżki sosu sojowego

• 3 łyżki sosu rybnego

• 3 ząbki czosnku

Przygotowanie

W garnku o grubym spodzie rozgrzewamy olej sezamowy i podsmażamy na nim czosnek i imbir starte na tarce. Gdy czosnek się zarumieni, dodajemy 2 litry wody, 3 łyżki sosu sojowego i 3 łyżki sosu rybnego. Całość podgrzewamy na małym ogniu, a następnie do bulionu dodajemy kilka różdżek brokuła i gotujemy chwilę, aż warzywo będzie miękkie. W tym czasie tofu kroimy i podsmażamy na oleju sezamowym, następnie na tym samym tłuszczu smażymy pokrojone w plasterki pieczarki. Jajko gotujemy w ten sposób, by białko było ścięte, a żółtko delikatnie płynne. Makaron przygotowujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Ogórka wraz ze skórką kroimy w kawałki, szatkujemy czerwoną kapustę, siekamy natkę pietruszki i szczypiorek. Makaron rozkładamy do głębokich misek, wlewamy bulion z brokułem, dodajemy kilka plasterków tofu, pieczarki, ogórka, czerwoną kapustę i na końcu jajko przekrojone na pół. Całość posypujemy pokruszonymi blanszowanymi migdałami), sezamem, posiekanym szczypiorkiem, pietruszką oraz kiełkami.