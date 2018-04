PRZEPIS na bezy z kremem i wiśniami

Składniki:

Beza

• 4 białka dużych jajek

• 250 g drobnego cukru

• Łyżeczka mąki ziemniaczanej

• Łyżeczka octu winnego

Krem

• 250 ml śmietanki kremówki

• 250 g serka mascarpone

• Wiśnie drylowane marki Sandra

• Borówki amerykańskie

• Listki mięty

Przygotowanie

Ubijamy białka na pianę. Powoli, po łyżce dodajemy cukier i miksujemy dokładnie przez 30 sekund przed dodaniem kolejnej łyżki cukru. Kiedy wsypiemy już całość miksujemy jeszcze przez 3 minuty. Białek jajek nie da się „przebić”, więc możemy to robić do momentu, aż będziemy mieli pewność, że cukier się rozpuścił. Dodajemy ocet i mąkę ziemniaczaną i ubijamy jeszcze przez minutę. Na papierze do pieczenia rysujemy kółka o średnicy 8 cm. Wypełniamy je ubitymi białkami. Robimy to kilkoma ruchami, aby piana nie opadła. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 150°C, a po 2 minutach zmniejszamy temperaturę do 120°C i pieczemy przez 70 – 80 minut. Beza może być lekko zarumieniona, trochę popękana, ale na wierzchu powinna być sucha i chrupka. W celu przygotowania kremu ubijamy dobrze schłodzoną śmietankę i delikatnie łączymy z serkiem mascarpone. Krem nakładamy na wystudzone bezy i dekorujemy owocami oraz miętą.