PRZEPIS na tartę ze szparagami

Składniki:

ciasto:

• 200 g mąki pszennej pełnoziarnistej

• 100 g zimnego masła

• 1 jajko

• 1 żółtko

• 2 łyżki zimnej wody (opcjonalnie)

• 1/2 łyżeczki soli

masa:

• 200 g Twarożku kanapkowo-sernikowego Mój Ulubiony

• 150 g śmietanki kremówki

• 1 jajko

• 1 białko

• łyżeczka ziół prowansalskich

• sól i pieprz, do smaku

• około 10 zielonych szparagów

Przygotowanie

Do mąki dodać posiekane masło i sól, zagnieść z ciasta okruszki, dodać jajko i żółtko, zagnieść ciasto, jeśli jest zbyt suche dodać wodę. Ciasto zawinąć w folię i schłodzić. Natłuścić formę do tarty (średnica 18-20 cm). Ciasto rozwałkować i wyłożyć nim formę. Nakłuć widelcem. Podpiekać 8-10 minut w 190 stopniach C.

Twarożek kanapkowo-sernikowy Mój Ulubiony wymieszać z jajkami, śmietanką, doprawić ziołami, solą i pieprzem. Wylać na podpieczony spód. Odciąć stwardniałe końce szparagów, ułożyć je na masie. Piec tartę ok 25-30 minut w 180 stopniach C. Przed krojeniem ostudzić, aby masa zastygła.

Smacznego !