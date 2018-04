24 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Śniadania. To doskonała okazja do tego, aby przypomnieć sobie, dlaczego w śniadaniowym menu warto umieścić odpowiednie napary, i na jakiego rodzaju mieszanki powinniśmy postawić z samego rana. To także świetna okazja, aby zmienić niezdrowe nawyki.

1. Przede wszystkim nie powinno się pić herbaty na czczo, ponieważ można w ten sposób podrażnić błony śluzowe żołądka, a w efekcie odczuwać mdłości lub bóle brzucha.

2. Lepiej wypić napar po posiłku niż popijać w trakcie, ponieważ zawarte w czarnej herbacie garbniki pobudzają śluzówkę układu pokarmowego, przez co organizm wchłania mniej składników mineralnych (np. magnezu, potasu).

3. Rano warto przygotować słabszy napar, ponieważ zawiera on więcej działających antyseptycznie garbników, które wspomagają leczenie stanów zapalnych przewodu pokarmowego i ułatwiają trawienie.

4. Do śniadania warto pić napary ziołowe, które pobudzają układ trawienny i zabezpieczają żołądek przed podrażnieniami, np. od surowej papryki lub pomidora na kanapce.

5. Rano najlepiej sprawdzi się herbata tradycyjna, bez sztucznych dodatków. Zbyt słodki napar może spowodować apatię i zmęczenie w ciągu dnia. Cukier jest szybko przyswajany przez organizm i działa negatywnie na trzustkę, która wcześnie rano nie jest w stanie wyprodukować wystarczającej ilości insuliny, a przy pobudzonej pracy znacznie obniża poziom cukru we krwi. Jeśli nie lubisz gorzkiej czarnej herbaty, to dodaj do niej domowy sok owocowy lub łyżeczkę miodu.

6. Poranną kawę warto zastąpić naparem z zielonej herbaty, ponieważ nie tylko jest zdrowszy, ale także, dzięki dużej zawartości teiny, likwiduje uczucie senności, działa pobudzająco i zwiększa koncentrację oraz zdolności fizyczne organizmu.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów Ahmad Tea London.