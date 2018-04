PRZEPIS na brownie z kokosową nutą i czekodżemem

Składniki (blaszka 20x20 cm):

• 1 słoik czekodżemu Łowicz Wiśnia z belgijską czekoladą + 3 łyżki do posmarowania ciasta

• 120 g oleju kokosowego nierafinowanego

• 50 g cukru kokosowego

• 50 g mąki kokosowej

• 3 jajka

• 1/3 szklanki kakao

• szczypta soli

Przygotowanie

Kakao z olejem kokosowym umieść w garnuszku, podgrzej i mieszaj do całkowitego roztopienia, a następnie przelej do miski. Do miski przełóż czekodżem Łowicz Wiśnia z belgijską czekoladą. Czekoladową mieszankę przelej do miski z czekodżemem, wsyp cukier oraz mąkę, wbij jajka i wymieszaj - najlepiej rózgą, aż składniki się połączą. Ciasto wylej na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i wstaw do nagrzanego piekarnika na 180 stopni. Piecz ok. 22-25 min., a najlepiej do suchego patyczka. Po wystygnięciu wierzch posmaruj czekodżemem.