PRZEPIS na tartę z ricottą, brzoskwinią i czekodżemem

Składniki:

• 100 g mąki pszennej

• 50 g mąki krupczatki

• 100 g masła

• 1 żółtko

• 1 łyżka śmietany

• 1 słoiczek czekodżemu Łowicz Brzoskwinia z belgijską czekoladą

• 250 g ricotty

• 1 jajko

• 1 duża brzoskwinia

Przygotowanie

Obie mąki przesiej, po czym posiekaj je z masłem. Dodaj żółtko i śmietanę i zagnieć na gładkie ciasto. Włóż je do lodówki na 30 minut. Piekarnik nagrzej do 180 stopni. Ricottę zmiksuj z jajkiem. Brzoskwinię umyj, pozbądź się pestki i pokrój owoc w półplasterki. Schłodzone ciasto rozwałkuj na grubość ok. 2-3 mm. Na środek nałóż ricottę, a na nią czekodżem Łowicz Brzoskwinia z belgijską czekoladą, zostawiając wolny ok. 1 cm margines ciasta, który później zawiń do środka. Na części nadzienia ułóż plasterki brzoskwini. Przełóż tartę na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Piecz ok. 40 minut w 180 stopniach. Przed podaniem udekoruj listkami świeżej mięty.