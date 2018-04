PRZEPIS na zapiekankę makaronową

Składniki:

• Makaron muszelki

• Pomidory krojone marki Sandra

• Pieczarki krojone marki Sandra

• Ser mozzarella

• Mięso mielone wołowe

• Pomidorki koktajlowe

• Natka pietruszki

• Cebula

• Czosnek

• Bazylia

• Oliwa

• Sól, pieprz do smaku

Przygotowanie

Na oliwie podsmażamy pokrojoną w kostkę cebulę, czosnek i mięso. Kiedy się zarumienią dodajemy pomidory z puszki, natkę i doprawiamy bazylią, solą i pieprzem do smaku. Makaron gotujemy w osolonej wodzie przez połowę czasu, jaka jest podana na opakowaniu. Do naczynia żaroodpornego wrzucamy warstwę makaronu, na to warstwę sosu i sera – tak do wyczerpania składników. Na wierzch kładziemy pokrojone pomidorki koktajlowe. Zapiekamy ok. 15 minut.