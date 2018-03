Okazuje się, że wysokość wpływa na ciśnienie powietrza, a to z kolei na temperaturę wrzenia wody, a co za tym idzie także na czas gotowania. W ekstremalnych warunkach, woda nigdy nie osiągnie temperatury denaturacji, która wynosi 63 st. C dla białka i 68 st. C dla żółtka. Jeśli więc chcemy cieszyć się smakiem jajek o idealnej konsystencji i wyglądzie, to kluczowe jak się okazuje jest wybranie optymalnego czasu gotowania.

Dodatkowo wykorzystując kilka prostych tricków można sprawdzić, czy jajka są świeże, a także sprawić, by skorupki nie pękały, a jajka łatwo się obierały.



JAK SPRAWDZIĆ, CZY JAJKO JEST ŚWIEŻE?

Najlepsze do gotowania i jedzenia są jajka, które mają powyżej dwóch dni, ale nie więcej niż siedem. Tylko jak sprawdzić, czy jajko jest rzeczywiście świeże? Wystarczy zrobić prosty test i na chwilę zanurzyć je w wodzie. We wnętrzu jajka pod skorupką znajduje się pęcherzyk gazu, który jest wynikiem powolnego rozpadu białek. Im starsze jajko, tym więcej tego gazu będzie pod skorupką. To dlatego świeże jajko w naczyniu z wodą leży płasko przy dnie. Natomiast im starsze, tym bardziej zaczyna się unosić w kierunku powierzchni wody. Czy wiesz, że jajko, które w wodzie stoi pionowo ma aż 30 dni?

Świeżość jajka można ocenić także na podstawie wyglądu białka i żółtka. Im bardziej zwarte są jego struktury, tym lepiej. Nieświeże żółtko ma bowiem rozlaną konsystencję za sprawą poluzowania łańcuchów protein, a samo białko bardziej przypomina wodę niż kisiel.

Nasza porada: Jajko zachowa dłużej świeżość trzymane w foremce z czubkiem zwróconym ku dołowi. W ten sposób zgromadzony w szerszej części jajka gaz nie przeniknie do białka i żółtka.

JAK IDEALNIE UGOTOWAĆ JAJKO NA TWARDO?

Aby ugotować perfekcyjnie jajko na twardo ważne są takie czynniki, jak czas i ciśnienie, które wpływa na temperaturę wrzenia wody. Jeśli jajko jest gotowane zbyt długo, wydzieli się siarkowodór, który nada jajku nieświeży zapach, a wokół żółtka utworzy się sino-zielona otoczka.

Co możesz zrobić, by zrobić to perfekcyjnie?

- korzystaj z kalkulatora, aby dobrać idealny czas gotowania jajka,

- cierpliwe i delikatne mieszaj gotujące się jajka, wtedy żółtko nie ucieknie do góry i będzie centralnie w środku,

- po ugotowaniu błyskawicznie włóż jajka do naczynia z bardzo zimną, a nawet z lodem. Wtedy wierzchnie warstwy nie przegrzeją się, a wewnętrzne dojdą do odpowiedniej konsystencji.

CO ZROBIĆ BY SKORUPKA JAJKA NIE PĘKAŁA?

Komu z nas nie pękło jajko przy gotowaniu? A można tego w prosty sposób uniknąć! Skorupka pęka, kiedy pod wpływem temperatury zwiększa się ciśnienie powietrza znajdującego się wewnątrz jajka.

Jeśli chcemy, tego uniknąć nie należy:

- gotować jajek wyjętych prosto z lodówki, zanim nie osiągną temperatury pokojowej,

- wkładać jajek przed gotowaniem do zimnej wody, bo wtedy białko nierównomiernie rozłoży się wokół żółtka.

- podgrzewać ich na zbyt dużym ogniu, bo pęcherzyk powietrza znajdujący się wewnątrz rozszerzy się zbyt gwałtownie i uderzy w skorupkę, co grozi pęknięciem jajka.

JAK OBIERAĆ JAJKA?

Ile razy zdarzyło wam się, że ze skorupką odrywaliście całe płaty białka? Najczęściej dzieje się tak w przypadku świeżych jajek, które mają relatywnie niski poziom pH, co sprawia, że białko przywiera do skorupki. Również jajko gotowane krócej lub w niższej temperaturze będzie trudniej wyłuskać ze skorupki – białko będzie wówczas zbyt delikatne i bardziej przyczepione do skorupki. Jajka, które są podgrzewane szybko do wysokiej temperatury i szybko studzone, łatwiej się obiera.

Nasza porada: Jeśli nie lubimy obierania jajek, to można włożyć je do słoika z odrobiną zimnej wody, zakręcić pokrywkę i energicznie potrząsać – wtedy skorupka sama odpadnie.