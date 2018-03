PRZEPIS na domowy chleb z ziarnami

Składniki:

• 250 g twarogu

• 4 jajka

• 270 g Migdałów płatki Siesta

• 110 g siemienia lnianego

• 160 g Słonecznika Siesta + garść do posypania chleba

• 110 g Pestek dyni Siesta

• 1 czubata łyżka Tymianku Appetita

• 1 czubata łyżeczka Kminku Appetita

• 1 łyżeczka Proszku do pieczenia Domowe Sekrety Appetita

• 1 łyżeczka Pieprzu czarnego mielonego Appetita

• 1 łyżeczka soli

Przygotowanie

1. Zmiel migdały. Umieść je w misce i wymieszaj z siemieniem lnianym, pestkami słonecznika i dyni. Dodaj tymianek, kminek, proszek do pieczenia, sól i pieprz.

2. Do przygotowanych składników dodaj twaróg i jaja. Połącz całość za pomocą miksera lub ręcznie.

3. Podłużną formę o długości 24 cm wyłóż papierem do pieczenia. Wyłóż do niej masę chlebową, posyp ziarnami słonecznika i wstaw do piekarnika. Piecz 45 minut w 180oC. Pokrój po ostudzeniu.

Smacznego!