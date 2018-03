Co powoduje, że organizm potrzebuje oczyszczenia?



– Organizm ludzki często narażony jest na zwiększoną liczbę wolnych rodników, które negatywnie wpływają na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Wolne rodniki powstają w komórkach naszego organizmu, ale również dostarczane są z zewnątrz poprzez zanieczyszczone środowisko, dym tytoniowy i inne źródła. Posiadamy pewne mechanizmy obronne, ale jeżeli wolnych rodników jest w nadmiarze nasz organizm nie jest w stanie uruchomić sprawnie działających mechanizmów antyoksydacyjnych i pojawia się stres oksydacyjny, który sprzyja rozwojowi różnych chorób na przykład: nowotworów, chorób układu nerwowego, zaburzenia odporności, miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca – tłumaczy dr Katarzyna Stoś, prof. nadzw. Instytutu Żywności i Żywienia.

Czym są antyoksydanty?

– Sposobem na neutralizację wolnych rodników są właśnie antyoksydanty. Antyoksydanty zwane także przeciwutleniaczami, są to związki chemiczne, które mogą być dostarczane wraz z pożywieniem. Do najważniejszych antyoksydantów zalicza się witaminy: A, C, E, beta-karoten, selen oraz flawonoidy – wyjaśnia prof. Stoś.

W jakich produktach można znaleźć antyoksydanty?

– Warzywa, owoce, a także przetwory z nich pochodzące, na przykład soki, mogą dostarczać wielu antyoksydantów. Spożywając paprykę, pomidory, brokuły, kapustę, zieloną pietruszkę, a także owoce cytrusowe, czarną porzeczkę, truskawkę czy aronię, dostarczymy do naszego organizmu witaminę C. Dobrym sposobem na uzupełnienie witaminy C może być również szklanka soku pomarańczowego, także tego dostępnego w kartonach. Około 200 ml soku pomarańczowego zabezpiecza ok. 50%-60% dziennego zapotrzebowania na tę witaminę. Niektóre warzywa np. papryka czerwona i zielona pietruszka zawierają witaminę E. Witamina ta pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Beta-karotenu (prowitamina A) dostarczają czerwone i pomarańczowe warzywa oraz owoce, jak np. marchew, papryka, dynia, mango, morele. Zapotrzebowanie na witaminę A, wynosi 800 µg dziennie na osobę. Można dostarczyć je pijąc np. szklankę soku marchwiowego. Warto także wspomnieć o flawonoidach, które występują w produktach kolorowych. Warto wyróżnić te o barwie czerwonej i fioletowej, takich jak np.: aronia, czarna porzeczka, papryka czerwona, pomidory oraz brokuły, a także w sokach z nich otrzymanych oraz w mętnym soku jabłkowym – podkreśla prof. Stoś.

W walce z wolnymi rodnikami i skutkami ich negatywnego działania w organizmie, największym sprzymierzeńcem jest właśnie prawidłowa dieta, bogata w warzywa, owoce, a także soki będące bogatym źródłem antyoksydantów. Dlatego pocieszający jest fakt, że 61% badanych mam wie, że jedną z korzyści diety bogatej w warzywa, owoce, a także soki jest to, że niektóre z tych produktów posiadają właściwości przeciwutleniające, czyli neutralizujące szkodliwe działanie wolnych rodników. Jednak istotne jest, aby wiedza znajdowała zastosowanie również w praktyce. Dlatego należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe nawyki żywieniowe takie jak na przykład właściwa porcja warzyw, owoców i soków każdego dnia.