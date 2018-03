PRZEPIS na zupę chrzanową (autorstwa Roberta Muzyczki, szefa kuchni Dwór Korona Karkonoszy)

Składniki:

• kości wędzone ½ kg

• marchew 1 średnia szt.

• seler ½ średniej szt.

• woda 2l

• liść laurowy 3 szt.

• ziele angielskie 5-6 ziarnek

• chrzan 1 mały słoiczek

• śmietana kwaśna 18% 300ml

• mąka 1 łyżka

• sól, pieprz i majeranek do smaku

• czosnek 3 ząbki

• konfitura żurawinowa 1 łyżka

• jajka ugotowane na twardo

• Bagietka do odpieku np. Dan Cake 1 szt.

Przygotowanie

Do garnka z wodą włożyć kości, obrane i pokrojone w cząstki warzywa, liście laurowe i ziele angielskie. Posolić i gotować, aż mięso przy kości będzie miękkie. Kości wyciągnąć. Do wywaru dodać chrzan i śmietanę połączoną z mąką. Doprawić do smaku solą, pieprzem i majerankiem. Pod koniec gotowania zupy dodać wyciśnięty przez praskę czosnek i konfiturę żurawinową. Zupę podawać z jajkiem ugotowanym na twardo i z grzankami z bagietki (bagietkę pokroić w kromki i podpiec na złoty kolor w piekarniku)

Do zupy można również dodać pokrojone mięso z kości wędzonych.

Smacznego!