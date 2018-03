PRZEPIS na sałatkę z miechunką peruwiańską

Składniki:

• 2 garści roszponki

• 1/3 szklanki komosy ryżowej

• 60 g Złotych Owoców (miechunki peruwiańskiej) Bakalland

• 10 owoców świeżej miechunki

• 100 g sera z niebieską pleśnią

• 1 awokado

• 100 g orzechów włoskich Chandler Bakalland

• 1 łyżka syropu klonowego

• 1 łyżka soku z cytryny

• Sól i pieprz do smaku

Składniki na dressing:

• 4 łyżki oleju rzepakowego

• 1 łyżka octu winnego białego

• 2 łyżki soku z mandarynki

Przygotowanie

Komosę ryżową gotujemy zgodnie z instrukcja na opakowaniu. Po ugotowaniu odstawiamy do wystygnięcia na ok. 15 minut. Następnie orzechy prażymy na suchej patelni i zalewamy 1 łyżką syropu klonowego, dokładnie mieszamy i odstawiamy do ostygnięcia. Złote owoce parzymy wrzątkiem przez ok. 30 sekund, a następnie osuszamy. Świeże owoce obieramy z osłonek i kroimy na pół. Ser pleśniowy kroimy w kostkę, a awokado w półksiężyce i skrapiamy sokiem z cytryny. Następnie wszystkie składniki dresingu umieszczamy w shakerze lub słoiczku i po zakręceniu potrząsamy energicznie aż uzyskamy kremowy sos. Dressing możemy również przygotować za pomocą blendera. Po przygotowaniu dressingu łączymy go z komosą ryżową, a następnie do naczynia dodajemy: Złote owoce, roszponkę, ser, awokado, orzechy włoskie i wszystko delikatnie mieszamy. Całość dekorujemy świeżymi owocami miechunki peruwiańskiej.

Dodatkowe uwagi:

Do karmelizowania orzechów można również użyć 1 łyżeczki miodu bądź 1 łyżeczki brązowego cukru. Do sałatki zamiast świeżej miechunki, można wykorzystać również mango, filetowane pomarańcze lub mandarynki, a w sezonie letnim brzoskwinie tudzież nektarynki.

Przepis powstał przy współpracy z blogiem kulinarnym: www.justasalad.pl