PRZEPIS na krokiety ryżowe z nadzieniem z tuńczyka

Składniki:

• 500 g ryżu (najlepiej typu Carnaroli do risotto)

• 80 g cebulki szalotki

• 100g sera typu parmezan

• 15 g masła

• 30 g oliwy z oliwek extra vergine Olitalia

• 100 ml soku z cytryn Limmi

• olej ryżowy Olitalia ( do smażenia)

• 2 słoiki tuńczyka w sosie własnym Callipo 160g

• 100 ml soku z cytryn Limmi

• 1l wody

• 10 g pieprzu ( w ziarenkach)

• 1 marchewka

• 100 g selera

• 1 biała cebula średniej wielkości

• 2 jajka

• 150 g bułki tartej

• sól i pieprz

Przygotowanie

1. Zacznij od przygotowania wywaru warzywnego. Umyte, obrane i pokrojone warzywa umieść w garnku z wodą, dodaj sok z cytryny i pieprz. Zagotuj, dodaj sól. Gotuj pod przykryciem około półtorej godziny, a następnie odcedź bulion tak, aby nie zawierał kawałków warzyw.

2. Przygotuj nadzienie ryżowe: posiekaj bardzo drobno cebulkę szalotkę i dodaj do rozgrzanej wcześniej w dużym garnku oliwy. Podsmażaj na małym ogniu przez około 5 minut, a następnie zalej bulionem. Do bulionu dodaj ryż, a następnie 100 ml soku z cytryny. Gotuj (około 20 minut) na małym ogniu aż płynny bulion się zredukuje, a ryż zaabsorbuje wodę. Po ugotowaniu dodaj masło i parmezan. Przełóż ryż na dużą patelnię, przykryj i pozostaw do ostudzenia.

3. Schłodzony ryż podziel na 15 równych porcji. Każdą z porcji uformuj w dłoniach w płaski okrągły kształt, który wypełnisz porcją (wielkości małej łyżeczki) tuńczyka. Przykryj tuńczyka ryżem, formując charakterystyczne krokieciki.

4. Każdy z krokietów obtocz w rozbitym jajku i bułce tartej. Smaż na głębokim tłuszczu, oleju ryżowym, w wysokiej temperaturze. Kiedy panierka krokietów się zarumieni, wyjmij je z patelni i połóż na kuchennym papierowym ręczniczku, aby odcedzić nadmiar tłuszczu.

5. Podawaj na gorąco i ciesz się smakiem włoskiej przystawki