Przepis na sernik pomarańczowy

Składniki:

• 4 paczki herbatników typu krakuski (połowa z czekoladą)

masa pomarańczowa:

• 1 kg soczystych pomarańczy

• 40 g żelatyny

• 1 szklanka cukru (220 g)

masa serowa:

• 450 g Twarożku kanapkowo-sernikowego Mój Ulubiony

• 1 cukier wanilinowy (16 g)

• 3 żółtka (rozm. L)

• 1/3 szklanki cukru pudru (50 g)

• 1 czubata łyżka żelatyny (10 g)

Przygotowanie

Prostokątną blaszkę o wymiarach 20 x 25 cm wyłóż herbatnikami. Pomarańcze sparz wrzątkiem, osusz i pokrój razem ze skórką w kostkę. Przełóż do garnka, wlej szklankę wody i gotuj pod przykryciem, na wolnym ogniu do miękkości. Zdejmij z ognia, wymieszaj z cukrem i odstaw do przestygnięcia. Zblenduj lub zmiel w maszynce. Żelatynę zalej 1/2 szklanki zimnej, przegotowanej wody i wymieszaj. Gdy napęcznieje, podgrzej w kąpieli wodnej i wymieszaj z masą pomarańczową. Tak przygotowaną masę wyłóż na herbatniki w formie.

Cukier puder i cukier wanilinowy utrzyj z żółtkami, dodaj twarożek i wymieszaj.

Żelatynę zalej 1/3 szklanki zimnej, przegotowanej wody i wymieszaj. Gdy napęcznieje, rozpuść w kąpieli wodnej i dodaj kilka łyżek masy serowej, by wyrównać temperatury. Tak przygotowaną żelatynę połącz z resztą masy serowej i wyłóż na stężałą masę pomarańczową. Przykryj delikatnie czekoladowymi herbatnikami i odstaw na kilka godzin do lodówki, by całość dobrze stężała.

Smacznego !