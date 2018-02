PRZEPIS na tartę z hummusem, łososiem, mozzarellą i pomidorami

Składniki:

• 4 łyżki hummusu marki Jasmeen

• 1 puszka krojonych pomidorów

• 200 g ciasta francuskiego

• 5 jajek

• 100 ml śmietany 30%

• 150 g łososia wędzonego

• ½ pęczka szczypiorku

• 185 g mozzarelli

• 5 g masła

• 5 g mąki

• 5 listków bazylii

• sól i pieprz

Przygotowanie

Formę do tarty smarujemy masłem i wykładamy ciastem, które dokładnie dociskamy do dna oraz nakłuwamy widelcem. Następnie ciasto smarujemy hummusem, rozkładamy na nim łososia, pokrojoną mozzarellę i wszystko posypujemy szczypiorkiem. Równomiernie rozkładamy pomidory z puszki i doprawiamy solą i pieprzem. Do małej miski wbijamy jajka, dodajemy śmietanę i mieszamy dokładnie, aż do uzyskania jednolitej masy, którą polewamy ciasto i dodatki. Tartę wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na około 25 minut. Wyjmujemy w momencie, gdy masa z jajek i śmietany całkowicie się zetnie. Upieczoną tartę ozdabiamy listkami bazylii.