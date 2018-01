Fine Dining Week to wyjątkowe wydarzenie dedykowane najwyższej próby sztuce restauracyjnej. W gronie restauracji, które pojawiły się na festiwalowej liście poprzedniej, letniej edycji aż 75 % znalazło się przewodniku Gault&Millau 2017. Kolejna edycja, która po raz pierwszy odbędzie się w czterech miastach, skupi ponad 40. Restauracji w skali ogólnopolskiej. W gronie starannie wyselekcjonowanych uczestników w Warszawie znalazły się m.in.: Amber Room, Belvedere, N31 by Robert Sowa. W Poznaniu Goście będą mieli niepowtarzalną okazję na degustacje pięciodaniowego menu w restauracjach The Time, Gusto, Cucina. Festiwal po raz trzeci odbędzie się w Krakowie i zadebiutuje we Wrocławiu.

Zimowa edycja Fine Dining Week jest wydarzeniem propagującym spotkania w restauracji: w towarzystwie naszych przyjaciół i rodziny, przy stworzonym specjalnie na tę okazję menu. Festiwal pozwala ocieplić wizerunek polskiej gastronomi i udowodnić, że każdy może pozwolić sobie na wyjście nawet do tych restauracji, które na co dzień wydają się być poza naszym zasięgiem – mówi Robert Skubisz, Szef kuchni restauracji Amber Room. – Od dłuższego czasu obserwuję coraz większe zainteresowanie tym projektem. Restauratorom pozwala on dotrzeć do nowej grupy gości, zaprezentować nowe menu, coraz częściej opierane na najwyższej jakości produktach regionalnych. Tworząc to specjalne menu, zawsze staram się wkomponować w nie klasyki, z których słynie restauracja, a z drugiej strony dania i składniki, które dają nam możliwość zaskoczenia gości nowymi smakami. Pokazujemy przy tym aktualne trendy w sztuce kulinarnej. Za każdym razem, przygotowując się do tego festiwalu, odpowiednio projektujemy dania, dokumentujemy je zdjęciami i planujemy logistykę obsługi kelnerskiej, aby zapewnić serwis na najwyższym poziomie.– dodaje Skubisz.

Świadomość, czym jest fine dining, wciąż rośnie w Polsce. Festiwal służy więc przede wszystkim pokazaniu Gościom, czym jest sztuka restauracyjna najwyższej próby. Mają oni okazję na pełne, samodzielne doświadczenie fine diningu, by dzięki temu zrozumieć, na czym naprawdę polega jego ekskluzywność.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fine Dining Week, to festiwal poświęcony najwyższej próby sztuki restauracyjnej. Wydarzenie ma na celu budowanie świadomości wśród Gości czym tak na prawdę jest sztuka restauracyjna. Festiwal jest organizowany cykliczne przez Restaurant Week. Więcej informacji na stronie internetowej www.FineDiningWeek.pl

RSVP: www.FineDiningWeek.pl

Otwarcie rezerwacji: 11 stycznia 2018

Dress - code: Smart casual+

Czas: 7 – 18 lutego 2018

Miejsce: Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań

Pięciodaniowe doświadczenie restauracyjne w festiwalowej cenie 119 zł!



Do zobaczenia przy stole!