PRZEPIS na pierożki z kaszą gryczaną podane z sosem grzybowym

Składniki na ciasto:

• 350 g mąki pszennej

• jajko

• 1/3 szklanki ciepłej wody

• 2 łyżki oleju

Składniki na farsz:

• 200 g kaszy gryczanej



• mała czerwona cebula

• łyżka oleju

• pęczek natki pietruszki

• pół łyżeczki wędzonej papryki mielonej

• sól

• pieprz

Składniki na sos grzybowy:

• Koncentrat Grzybowej Krakus

• mała cebula

• łyżka oleju

• 2 liście laurowe

• 2 ziarna ziela angielskiego

• duża łyżka śmietany 18%

Przygotowanie

Ciasto zagniatamy, aż będzie gładkie i elastyczne. Kaszę gotujemy 12 minut po czym odsączamy, przekładamy do miski i mieszamy z posiekaną natką pietruszki. Cebulę pokrojoną w kosteczkę szklimy na oleju, doprawiając solą, pieprzem i wędzoną papryką. Dodajemy ją do kaszy, mieszamy i odstawiamy do lekkiego przestudzenia. Ciasto cienko rozwałkowujemy

i wycinamy krążki. Na każdy nakładamy po łyżeczce farszu i zlepiamy brzegi. Wrzucamy je partiami do gotującej się osolonej wody. Gdy wypłyną na wierzch, gotujemy kilka minut do miękkości ciasta. W tym czasie na oleju szklimy cebulę wraz z zielem angielskim i liściem laurowym. Dodajemy Koncentrat Grzybowej Krakus i dusimy 5 minut. Dodajemy śmietanę i na najmniejszym ogniu jeszcze chwilę dusimy. Pierogi podajemy z sosem grzybowym.