PRZEPIS na szybką zupę grzybową z topinamburem

Składniki (4 porcje):

• 2 butelki koncentratu Grzybowej Krakus

• 1,5 litra bulionu warzywnego

• 1 średnia szalotka

• 1 łyżka masła

• 1 łyżka mąki pszennej

• 150 ml śmietany do zup

• 2 średnie bulwy topinamburu

• 3 łyżki oleju

• świeży tymianek

• czerwony pieprz

Przygotowanie

Szalotkę obierz i drobno pokrój. Rozgrzej masło, dodaj cebulę i smaż chwilę do zeszklenia. Dodaj mąkę i mieszając, smaż do lekkiego zarumienienia mąki.

Przelej do garnka bulion, zagotuj. Dodaj zasmażkę wraz z cebulką oraz koncentrat. Zagotuj. Dodaj śmietanę i dokładnie wymieszaj. Topinambur umyj i pokrój w cieniutkie plasterki. Olej rozgrzej i smaż plasterki topinamburu. Usmażony ułóż na papierze kuchennym, aby osączyć go z nadmiaru tłuszczu. Zupę przelej na talerze, udekoruj chipsami, tymiankiem oraz pieprzem.