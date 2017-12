PRZEPIS na domowe krówki ze śliwkami kalifornijskimi i solą morską

Składniki:

• 2 puszki mleka skondensowanego słodkiego

• 12 śliwek kalifornijskich

• 4 łyżki masła

• 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

• 1 łyżeczka soli morskiej

Do dekoracji:

• płatki soli morskiej

Przygotowanie

Śliwki kalifornijskie pokrój na drobniejsze kawałki lub paski.

Do rondelka przelej mleko skondensowane, dodaj masło, sól, Gotuj 12-15 minut na średnim ogniu. Cały czas mieszając doprowadź do wrzenia. Masa musi zgęstnieć i zmienić kolor na karmelowy. Zdejmij rondelek z ognia, dodaj kawałki śliwek kalifornijskich, wymieszaj. Całość wylej do formy wyścielonej papierem do pieczenia, udekoruj płatkami soli. Odstaw do wystygnięcia. Zimną masę pokrój na kawałki.