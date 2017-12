PRZEPIS na świąteczny sernik według Lary Gessler

Składniki:

Spód:

• 200 g twardego masła 83%

• 300 g mąki pszennej

• 50 g mąki ziemniaczanej

• szczypta soli

• 100 g cukru pudru

• 4 żółtka

Masa sernikowa:

• 1kg Twarożku kanapkowo-sernikowego Mój Ulubiony

• 8 żółtek

• 5 białek (zimnych)

• 16 łyżeczek cukru pudru

• 180 g masła + 20 g do smarowania blachy,

• 2 łyżki bułki tartej

• Skórka otarta z 1 cytryny

• 1 mięsista laska wanilii

• 30 g rodzynek

• 60 g smażonej skórki z pomarańczy

Przygotowanie

Aby przygotować kruchy spód, dużym nożem posiekaj zimne masło na dość małe kawałki. Zmieszaj w misce mąkę ziemniaczaną, pszenną i sól. Przesiej je przez sito bezpośrednio na masło. Posiekaj masło z mąką. Teraz przesiej na masło cukier puder. Ponownie posiekaj wszystko razem. Gdy na desce będą już tylko niewielkie kawałki masła, dodaj żółtka i szybkimi ruchami zagnieć je z masłem i mąką, łącząc je w ciasto. Uformuj kulę i włóż ją na 30 min do lodówki. Rozwałkuj na 0,5cm i piecz na złoty kolor w piekarniku rozgrzanym do 200C. Powinno to zająć 10-12 minut. Odstaw do przestygnięcia.

Utrzyj mikserem żółtka z cukrem pudrem na bladą i puszysta masę. Dodaj twaróg na 4-5 razy łącząc składniki - cały czas miksując. 180g masła sklaruj i dolej do masy. Dodaj skórkę z pomarańczy, cytryny, nasiona wanilii i rodzynki i odstaw. Ubij białka na sztywno i dodaj je do masy żółtkowej obszernymi ruchami. Następnie boki formy z wypieczonym kruchym ciastem wysmaruj masłem i wysyp tartą bułką. Wylej masę i piecz przez 20 minut w temperaturze 180°C. Potem zmniejsz temperaturę̨ na 160°C na następną godzinę̨. Zanim wyjmiesz wyrośnięty sernik, zostaw go w wyłączonym piekarniku z otwartymi drzwiami na 10 minut.