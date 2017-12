PRZEPIS na świąteczny tort piernikowo-makowy

Składniki na biszkopt (okrągła foremka ok. 28 cm średnicy, ok. 20 porcji):

• 6 jajek L (w temp. pokojowej)

• 6 łyżek oleju Rapso

• 150 g cukru drobnego do wypieków

• 165 g mąki tortowej

• 2 łyżki przyprawy do pierników

• 3 łyżki gorzkiego kakao

• 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

• szczypta soli

Przygotowanie

1. Oddziel żółtka od białek. Białka umieść w misce miksera.

2. Ubij białka na sztywno, dodaj sól.

3. Dodawaj po 1 łyżce cukru, cały czas miksując (ok. 1 minuta na 1 łyżkę cukru).

4. Dodawaj po 1 żółtku, cały czas miksując. Miksując dodaj olej.

5. Mąkę, kakao i proszek przesiej. Dodaj przyprawę do pierników, wymieszaj. Dodaj tę mieszankę do białek, wymieszaj delikatnie szpatułką.

6. Dno foremki wyłóż papierem do pieczenia, boków niczym nie smaruj. Wyłóż ciasto. Piecz je w nagrzanym do 170°C piekarniku przez ok. 35 minut lub do suchego patyczka.

7. Upieczony biszkopt ostudź na kratce. Biszkopt najlepiej przygotować dzień wcześniej.

Składniki na krem makowy:

• 1 litr śmietany 36%

• 6 łyżek maku mielonego marki BackMit

• 750 ml serka mascarpone (serek i śmietana przed ubiciem powinny 1 dobę przebywać w lodówce)

• 2–3 łyżki cukru pudru

• 3 łyżki cukru z prawdziwą wanilią

Przygotowanie

1. Serek i śmietanę umieść w misce miksera, dodaj cukier puder oraz cukier z wanilią i ubij na sztywno.

2. Dodaj mak, wymieszaj.

Dodatki do toru:

• czekoladki kokosowe (według uznania)

• ciemny winogrono (według uznania)

• świeża żurawina (ok. 100 g)

• 100 ml nalewki orzechowej lub pomarańczowej

• 5 łyżek soku z cytryny

• 6 łyżek masy plastycznej niebieskiej (opcjonalnie)

• 10 łyżek drobnego cukru do wypieków

• ok. 200 ml przegotowanej, chłodnej wody

Przygotowanie

1. Biszkopt przekrój na 3–4 blaty.

2. Pierwszy blat ułóż na paterze, nasącz wodą wymieszaną z alkoholem. Wyłóż porcję masy, wyrównaj. Tak samo postępuj z kolejnymi warstwami.

3. Wysmaruj boki ciasta wymieszanym kremem z masą plastyczną (opcjonalnie).

4. Winogron oraz żurawinę otocz sokiem z cytryny, a następnie otocz owoce cukrem.

5. Na wierzch ciasta wyłóż owoce oraz czekoladki. Ciasto schłodź przed podaniem.

Smacznego!