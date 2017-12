- Powinniśmy jeść tego mięsa dużo, dużo mniej: do pół kilograma tygodniowo mięsa czerwonego, czyli wieprzowiny i wołowiny - powiedziała w "Dzień Dobry TVN" Katarzyna Bosacka, prowadząca program "Wiem, co jem i wiem, co kupuję".

WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia sugeruje, aby jeść mięso nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

Dlaczego śliczne różowe szynki są niezdrowe i czy ekologiczne rzeczywiście są zdrowsze?