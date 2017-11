- Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, w którym bardzo ważna jest jakość potraw. Dlatego warto urozmaicić znane przepisy ziołami i przyprawami, które wniosą dodatkowe walory zdrowotne do klasycznych dań. Takie właściwości mają między innymi kminek, goździki czy cynamon - podpowiada mgr Joanna Żarnowska, farmaceutka prowadząca aptekę w ramach programu PARTNER+.

Cudowny estragon

Z uwagi na niezwykłe właściwości nazywany jest królem ziół. Jest bogaty w witaminy A i C, a dodatkowo działa uspokajająco. Estragon poprawia procesy trawienne pobudzając produkcję soków żółciowych oraz wzmagając apetyt. Wykorzystując estragon w świątecznych potrawach, można całkowicie zredukować dodawanie do nich soli (odpowiedzialnej za wypłukiwanie soli mineralnych z organizmu i skoki ciśnienia). Jego lekko słonawy smak będzie doskonałą bazą do potraw z ryb czy uzupełnieniem klasycznego smaku czerwonego barszczu z uszkami.

Orzeźwiający anyżek gwiazdkowy

Anyżek to bardzo intensywna przyprawa, którą cechuje słodki, lukrecjowy zapach. Medycyna naturalna podpowiada, że ma działanie uspokajające oraz wspomagające procesy trawienne. Jest też jednym ze składników herbat wspomagających laktację u młodych mam. Anyżek poleca się osobom cierpiącym z powodów skurczu jelit, przy wzdęciach i kolkach. Najczęściej wykorzystuje się go w słodkich wypiekach, dlatego poleca się dodanie go do kutii czy makowca. Doskonale smakuje w połączeniu z pomidorami oraz warzywami, które mogą być bazą pod świąteczną rybę.

Goździkowy akcent

Goździki swoim korzennym zapachem przywodzą na myśl bożonarodzeniowe pierniki lub grzane wino. Ceni się je za charakterystyczny aromat, a także za naturalne właściwości. Goździki działają antyseptycznie oraz przeciwbólowo. Ich przeżuwanie odświeża oddech, a osoby z wysokim poziomem cholesterolu powinny je na stałe włączyć do swojej diety. Oprócz tradycyjnych zastosowań tej świątecznej przyprawy, warto dodać kilka goździków do świątecznej marynaty, co podkreśli smak pieczonego mięsa. Ciekawym zastosowaniem jest też wykorzystanie sproszkowanych goździków w farszu do pasztecików.

Magia cynamonu

Jego lecznicze zastosowania znane są już od czasów starożytnych, gdzie był uznawany jako antidotum na trucizny. Współcześnie ceniony jest za właściwości antybakteryjne, które można wykorzystać w walce m.in. z trądzikiem. Cynamon jest naturalnym antyoksydantem, który opóźnia proces starzenia się komórek oraz zapobiega nowotworom i chorobom układu krążenia. Fenomen cynamonu polega na tym, że pomimo dość ostrego smaku jest lubiany nawet przez dzieci. Jego rozgrzewające właściwości sprawdzą się z powodzeniem nie tylko w tradycyjnym kompocie z suszu owoców, ale też złagodzą intensywny, rybi smak świątecznej zupy.

Niezwykły kminek zwyczajny

Kminek zwyczajny jest zielem zawierającym witaminę C i kwasy fenolowe. Znany jest z poprawy trawienia i działania wiatropędnego. Oprócz tego, zaleca się jego stosowanie w przypadku biegunek. Mniej znaną właściwością jest działanie łagodzące skurcze menstruacyjne, a w medycynie dziecięcej wykorzystywany jako środek wykrztuśny przy leczeniu kaszlu. Wykorzystanie kminku na świątecznym stole może być symboliczne i świetnie sprawdzi się w przypadku klasycznej zupy grzybowej. Poleca się dodawanie jego sproszkowanej wersji do dań tłustych i ciężkostrawnych, jak np. pierogi z gęsiną lub kaczką.