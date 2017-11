PRZEPIS na imbirowy krem z pieczonych ziemniaków z chrupiącą szynką szwarcwaldzką

Składniki (na 3-4 porcje):

• butelka koncentratu bulionu drobiowego Krakus 300 ml

• 3 duże ziemniaki

• mały seler

• średnia cebula

• 3 ząbki czosnku

• łyżka suszonego rozmarynu

• 0,9 l wody

• świeży imbir

• 2 łyżki oleju

• 8 plasterków szynki szwarcwaldzkiej

• sól i pieprz do smaku

Przygotowanie

Ziemniaki, seler, cebulę i czosnek obieramy. Kroimy wszystko (oprócz czosnku) na dość spore kawałki i wrzucamy do miski. Dodajemy do nich rozmaryn oraz olej. Wszystko dokładnie mieszamy oraz wykładamy na blachę do pieczenia. Wkładamy do nagrzanego do 210°C piekarnika z termoobiegiem i pieczemy około 30 minut. Warzywa mają być pięknie zarumienione.

W tym czasie możemy przygotować naszą podstawę zupy. Koncentrat bulionu drobiowego Krakus mieszamy z 0,9 l wrzącej wody. Uzyskamy tym sposobem 1,5l wywaru. Na tarce trzemy około 2 łyżek świeżego imbiru (imbir najłatwiej obrać łyżką!). Dorzucamy go do garnka z ziemniakami i zalewamy bulionem. Gotujemy 10 minut, tak aby przypieczone skórki oddały swój smak i zmiękły. Dodajemy sól i pieprz. Całość blendujemy.

Na koniec wisienka na torcie: chrupiąca szynka szwarcwaldzka. Plasterki kroimy na drobne kawałeczki. Wrzucamy je na rozgrzaną patelnię z dosłownie kapką oleju. Mieszamy i prażymy, aż się pięknie zarumieni. Przekładamy gotowy dodatek najpierw na ręcznik papierowy. To pomoże odsączyć nadmiar tłuszczu i uzyskać chrupkość. Kiedy wszystko mamy gotowe wystarczy nalać porcję na talerz i posypać szynką.