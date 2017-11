PRZEPIS na warstwowe śniadanie ombre

Składniki (na 2 porcje):

warstwa fioletowa:

• 4 łyżki borówek

• 3 łyżki jagód

• 2 łyżki jogurtu greckiego

• łyżeczka miodu

warstwa różowa ciemna:

• mały gotowany burak (ok. 80g)

• garść malin (ok. 60g)

• 2 łyżki pestek granatu

warstwa różowa jasna:

• 40 g płatków Lubella Mlekołaki Miodo Kółka

• 6-7 truskawek (ok. 90g)

• łyżka jogurtu greckiego

na wierzch:

• 20 g płatków Lubella Mlekołaki Miodo Kółka

• świeże owoce do ozdoby

Przygotowanie

Danie możesz przygotować sobie wieczorem, włożyć do lodówki i rano wstać na gotowe śniadanie. Możesz także przyrządzić je rano, ponieważ zmiksowanie składników na poszczególne warstwy, zajmuje dosłownie chwilkę. Jagody zmiksuj z jogurtem greckim i miodem. Wymieszaj z całymi borówkami i przełóż do wysokich szklanek. Ugotowanego buraka zmiksuj z malinami. Przełóż na warstwę fioletową i posyp pestkami granatu. Truskawki zmiksuj z jogurtem i płatkami. Nałóż do szklanek, a z wierzchu posyp resztą płatków i ozdób owocami.